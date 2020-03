Doomanimal: Animal Crossing e DOOM si incontrano in questo concerto metal

Il 20 marzo verrà ricordata come la data di due grandi uscite: Animal Crossing New Horizons e DOOM Eternal. Sebbene si tratti di due giochi completamente diversi, negli ultimi mesi sono stati sempre accostati un po’ come dei “migliori amici“, creando miscugli che hanno fatto particolarmente sorridere sia gli appassionati di uno che dell’altro. Quando si dice che “l’internet è un posto magico” a volte si dichiara il vero vista la quantità di parodie e cross-over disponibili e, perché no, anche alle volte discutibili. Quest’oggi parleremo del cross over più assurdo di sempre, vi presentiamo i Doomanimal.

Dicevamo che la data di oggi per scherzo del destino ha unito due realtà totalmente opposte, queste si sono però plasmate creando così dei cross over a dir poco esilaranti, affermando che nonostante la diversità dei generi, i titoli sono tanto diversi quanto simili. Il canale YouTube Andmish ha dato vita ai Doomanimal, con Isabella, Tom Nook e due paesani vestiti come il Doomguy e Marnie di Pokémon Spada & Scudo che si scatenano in un concerto metal nel pieno stile delle colonne sonore di DOOM Eternal. Qui di seguito potete gustarvi il video.

La fanbase di Animal Crossing e DOOM hanno collaborato rendendo internet sicuramente un posto migliore, ma questa potrebbe essere davvero la ciliegina sulla torta. Un video così assurdo che diventa automaticamente bellissimo che speriamo possa far sorridere voi lettori in questa giornata di quarantena.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete acquistato Animal Crossing New Horizons e/o DOOM Eternal? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti questi due titoli.