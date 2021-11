Dopo la chiusura, PlayStation perde la sua esclusiva più distopica

Ci sono certi giochi che diventano dei cult senza volerlo. È il caso di The Tomorrow Children, l’esclusiva PlayStation 4 più distopica di sempre: lanciata durante l’ottobre del 2016, Sony decise di staccare la spina al progetto free-to-play appena 13 mesi dopo, ovvero a novembre 2017. Da allora il gioco di casa Q-Games (sviluppatore indie localizzato in Giappone) ha vissuto solamente nei ricordi dei fan, ma da oggi cambia tutto.

Nella giornata odierna, infatti, Q-Games ha comunicato di aver ripreso i diritti di The Tomorrow Children da Sony. Questo significa due cose: il progetto non è più limitato (neanche legalmente) alle piattaforme PlayStation e che prima o poi la distopia russa made in Japan tornerà, ma sarà ovviamente legata a più console e non solo ad un’unica piattaforma come accaduto in passato.

Il ritorno di The Tomorrow Children dopo il matrimonio naufragato con PlayStation è tra l’altro praticamente ufficiale. Sono gli stessi sviluppatori ad aver annunciato che il progetto riprenderà, in un post lanciato sul loro account Twitter. “Abbiamo acquisito i diritti e in futuro il gioco tornerà”, si legge nel post lanciato online. In che forma, però, non ci è dato saperlo. L’idea originale di Q-Games era molto semplice: disponibile solo nella modalità multigiocatore, gli utenti collaboravano tra di loro per far rinascere la società russa sconvolta da una apocalisse nucleare.

In a historical move by Sony Interactive Entertainment, The Tomorrow Children is home again! Q-Games has acquired the IP rights and will bring back #TheTomorrowChildren in the future. Join "Postcards from the Void" to stay in the know!https://t.co/93L8sA8wkl pic.twitter.com/rhNYn6k35e — Q-Games – Celebrating 20 Years! (@PixelJunkNews) November 9, 2021

Se The Tomorrow Children manterrà le stesse caratteristiche che lo hanno reso una delle esclusive di culto di casa PlayStation non lo sappiamo. Per chiunque fosse interessato, comunque sia, sarà ovviamente possibile seguirne lo sviluppo grazie alla newsletter, chiamata Postcards from the Void. Il ritorno potrebbe comunque essere più lungo del previsto: in 4 anni l’industria è cambiata davvero tanto e forse Q-Games sarà obbligata a cambiare di un bel po’ il design originale del gioco per renderlo adatto a questi tempi moderni.