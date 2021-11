Dopo PlayStation anche un’esclusiva Nintendo Switch potrebbe arrivare su PC

Fino a qualche anno fa sembrava impensabile vedere le migliori esclusive PlayStation migrare anche su PC, e invece eccoci qua; con titoli del calibro di Death Stranding, Horizon Zero Dawn, Days Gone e tantissimi altri titoli Sony tranquillamente acquistabili e giocabili anche su PC. Ora, stando a quanto scovato in rete in questi giorni, sembra che anche una delle più recenti esclusive per Nintendo Switch possa esordire su PC.

L’indizio lo ha fatto notare su Twitter un fan di questa nota saga, mostrandoci come all’interno di alcuni file di gioco sia possibile scovare un’informazione legata alla possibile uscita di Shin Megami Tensei V anche su PC e PlayStation 4. L’unico titolo della serie arrivato su PC è la recentissima remastered del terzo capitolo, e pensandoci bene sembra che Atlus si sia ormai decisa di aprirsi anche a questo mercato.

Fatto sta che i dataminer hanno scavato a fondo nei file del gioco uscito da poco su Switch e hanno scoperto anche diversi suggerimenti su varie impostazioni grafiche che possono essere modificate come risoluzione, post-elaborazione, qualità delle ombre e qualità delle texture; tutti chiari indizi di riferimento ad una probabile versione per PC di Shin Megami Tensei V in arrivo prossimamente.

Al momento questo è l’unico indizio che parla di una versione PC e PS4 del nuovo JRPG di Atlus, e per scoprire se il tutto potrà diventare ufficiale un giorno o l’altro toccherà attendere una comunicazione direttamente dalla compagnia giapponese.