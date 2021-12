Dopo PS5 i bagarini colpiscono ancora: Analogue Pocket venduta a prezzi folli!

Una delle costanti meno felici di quest’ultimo anno sono sicuramente i bagarini. Ormai questo gruppo di rivenditori non si fermano più soltanto a vendere a prezzi allucinanti le console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X|S, ma anche molti dei più recenti componenti per PC sono stati presi di mira. Come se non bastasse, ora anche la recente console portatile Analogue Pocket sta venendo venduta online a dei prezzi ben più alti rispetto al suo costo di listino.

Dopo un lungo ritardo legato alla pandemia globale in corso, la nuova console portatile ispirata all’iconico Game Boy di Nintendo, Analogue Pocket, è stata finalmente lanciata questa settimana, con i primi utenti che erano riusciti a pre-ordinare la console che l’hanno ricevuto qualche giorno fa. Tra questi utenti molti bagarini hanno subito pensato di rivendere la console sui soliti siti online, sovrapprezzandola in maniera mostruosa.

La console portatile costa sui 219 Dollari, ma molte delle Analogue Pocket rivendute in rete vanno dagli oltre 400 Sterline, il prezzo più basso che si può trovare attualmente, fino a toccare picchi assurdi di quasi 2000 Dollari.

And so it begins… pic.twitter.com/Hd8pDRBJa1 — Retro Dodo (@retro_dodo) December 16, 2021

Ovviamente i bagarini non si sono lasciati scappare l’occasione, e attualmente non solo si possono trovare diverse Analogue Pocket rivendute a prezzi altissimi, ma anche diversi pre-ordini della stessa console portatile ispirata al Game Boy. Insomma, sembra che dopo PS5 e Xbox Series X la piaga dei bagarini non voglia arrestarsi.