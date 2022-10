Non c’è che dire: per tutti gli amanti dei giochi horror è sicuramente un bel periodo. Non solo Silent Hill è tornato con tanti nuovi progetti, ma ora secondo un recente marchio regitrato da parte di Square Enix, a bussare alle porte dei giocatori potrebbe esserci anche Parasite Eve. la suggestione nasce in queste ore, quando Sal Romano (editor in chief di Gematsu) si rende conto che il publisher e sviluppatore nipponico ha appunto registrato un nuovo trademark, che si legherebbe perfettamente alla trama della serie.

Il nuovo marchio registrato da Square Enix si chiama Symbiogenesis e stando a Wiktionary, si tratta dell’unione di due organismi separati per formarne uno nuovo. Si tratta, a grandi linee, della storia di Parasite Eve, che è cominciata prima come un romanzo nel 1995 per poi espandersi in uan serie di videogiochi che ha avuto inizio tre anni, nel 1998, con il primo capitolo per PlayStation 1.

Chiaramente non basta un semplice trademark a confermare il ritorno della serie o altri progetti collegati. Square Enix però non ha, almeno in tempi recenti, pubblicato dei veri e propri giochi horror sviluppati in campo nipponico e se dovesse ricominciare, allora la serie di Parasite Eve sarebbe sicuramente un ottimo punto di partenza. Nel corso degli anni si è parlato diverse volte di un ritorno, ma non c’erano mai state prove così forti a sostegno.

Square Enix trademarks Symbiogenesis in Japan ('Symbiogenesis, according to Wiktionary, is “the merging of two separate organisms to form a single new organism.” It is the basis for the story of Parasite Eve') https://t.co/eiK2lsPCpj pic.twitter.com/PwkECaH7Dt — Wario64 (@Wario64) October 23, 2022

Non è escluso, infine, che Symbiogenesis non sia un nuovo progetto, una nuova serie, che potrebbe attingere sì da Parasite Eve ma proporre uno spin-off oppure un reboot. Sicuramente il titolo originale avrebbe un appeal commerciale decisamente maggiore, ma forse per Square Enix è anche arrivato il momento di guardare avanti. Tante le incognite: in questo momento ci troviamo davanti a una suggestione, sicuramente interessante, ma sempre una suggestione. La speranza è che ovviamente si concretizzi e che diventi una realtà, ma per farlo sarà necessario attendere eventuali annunci ufficiali da parte del publisher e sviluppatore.