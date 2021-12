DOTA 2 sbarcherà su console? Sembra proprio di sì

DOTA 2 è uno dei MOBA più famosi al mondo. Il titolo è oramai attivo sul mercato da tantissimo tempo ed è uno dei giochi in grado di organizzare kermesse a livello sportivo più grandi al mondo, quasi al pari dei diretti contendenti come League of Legends. Nonostante la grande popolarità di cui gode il gioco, il tutto è rimasto confinato a PC e per ovvie ragioni: questo genere è perfetto per l’accoppiata mouse e tastiera. Nonostante ciò, una eventuale release su console Sony e Microsoft non sembra così troppo lontana.

Nel corso delle ultime ore, il sito ufficiale di DOTA 2 si è aggiornato, includendo nella sezione delle FAQ (le domande frequenti) la pagina dedicata al supporto per i controller. Si tratta di una feature, come affermano gli sviluppatori, ancora in fase sperimentale. “Ogni eroe dovrebbe essere giocabile con un controller, provate i vostri preferiti e fateci sapere cosa funzione e cosa no!”, si legge nella pagina pubblicata. Seguono poi le eventuali istruzioni su come funziona il tutto, ovvero la lista dei controlli e cosa fare per scansare vari imprevisti.

Stando ad alcuni utenti (che stanno provando a fare qualche ipotesi) ci sono due motivi per cui Valve ha introdotto il supporto al controller per DOTA 2. Il primo è ovviamente quello del porting su console. Il secondo invece potrebbe essere più vicino alla realtà e riguarda semplicemente l’arrivo del gioco su Steam Deck. La console portatile di Gabe Newell e soci si può sì collegare anche ad un monitor per PC utilizzando un dock esterno e mouse e tastiera, ma di base il tutto viene utilizzato con il controller integrato.

Al momento dunque siamo nel campo dei rumor e delle speculazioni. Considerando che si tratta di una feature sperimentale non è escluso che nel corso del prossimo futuro il tutto possa essere abbandonato. Con molta probabilità, a decidere il destino sarà ovviamente il pubblico, che lascerà i suoi feedback in merito a questa nuova funzione.