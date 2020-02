Dota Underlords lascia l’accesso anticipato: la Stagione 1 inizierà a breve

Dota Underlords è il titolo di strategia sviluppato da Valve sulla base di una mod creata, all’interno della community di Dota 2, da Drodo Studio. Dal giugno 2019 il gioco è disponibile come free-to-play in modalità accesso anticipato su PC (macOS, Microsoft Windows e Linux) e sui sistemi operativi mobile (Android e iOS). Il titolo, inoltre, permette anche di giocare in crossplay tra le diverse piattaforme.

La fase beta di Dota Underlords è però destinata a concludersi a breve. Il 30 gennaio Valve ha rilasciato, infatti, un nuovo aggiornamento per la versione ad accesso anticipato e, ha assicurato, si tratta di uno degli ultimi update importanti della fase beta. La Stagione 1, infatti, inizierà ufficialmente il 25 febbraio prossimo. In vista della versione definitiva (al momento comunque il titolo è perfettamente giocabile) il team sta implementando nuove funzionalità, contenuti aggiuntivi e intende inoltre rivedere l’interfaccia di gioco. Secondo quanto fa sapere il sito ufficiale, verranno introdotte «la Guerriglia in città, nuove ricompense con un Pass Battaglia completo e una nuova rotazione di eroi e oggetti».

Al momento della pubblicazione, Dota Underlords su Steam viaggia su 10.683 giocatori in contemporanea con un picco, nella giornata di sabato primo febbraio, di 12.087. Sono numeri ben lontani, ad esempio, da Dota 2 (media di circa 500 mila utenti connessi in un giorno) e Team Fortress 2 (64 mila circa) giusto per citare altri due titoli di Valve pubblicati rispettivamente nel 2013 e nell’ormai lontano 2007.

Dalla sua pubblicazione nel giugno 2019 Dota Underlords ha riscosso un discreto successo con una media “molto positiva” secondo le oltre 77 mila recensioni pubblicate dagli utenti su Steam. Valve ha comunque assicurato che anche con la fine dell’accesso anticipato e l’introduzione della Stagione 1 il titolo resterà comunque free-to-play e lo studio di Half-Life non intende neanche in futuro modificare questa formula. Nei giorni scorsi, con le note ufficiali che anticipavano i piani futuri, era stata annunciata l’introduzione di nuovo personaggio di Dota Underlords, Enno, al quale è stata dedicata anche una pagina ufficiale.