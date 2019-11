Double Fine, un dirigente ha recentemente lasciato la software house

Come ricorderete uno degli annunci di punta della scorsa conferenza E3 di Microsoft è sicuramente stato l’acquisizione da parte del colosso americano di Double Fine, celebre software house di Tim Schafer attualmente al lavoro su Psychonauts 2.

A pochi mesi da tale fatto il responsabile del settore publishing dello studio, Greg Rice, ha lasciato la compagnia. Un’eventualità, quella dell’abbandono di tale settore da parte dello studio, di cui aveva già espresso timori lo stesso Tim Schafer, come vi avevamo raccontato qualche tempo fa. Del resto, come dice lo stesso Schafer avere un publisher all’interno di un altro publisher non aveva troppo senso.

Greg Rice ha deciso di salutare Double Fine con queste parole: “Non pensavo sarebbe arrivato mai questo giorno, ieri è stato il mio ultimo giorno a Double Fine; è stato un vero e proprio sogno lavorare con alcune delle persone più straordinarie di sempre, come Tim Schafer e tutto il resto del team. Sono così orgoglioso di tutte le cose che abbiamo fatto e sono incredibilmente triste di andarmene, sebbene il fatto di lasciare il team in buone mani mi conforta. Psychonauts 2 è fantastico e Microsoft permetterà di creare altre incredibili esperienze.”

Greg Rice non ha purtroppo specificato i suoi progetti futuri, ma ha dichiarato di essere decisamente pronto ad imbarcarsi in nuove avventure, il tutto ovviamente dopo essersi goduto i suoi ultimi momenti con la software house.

Che ne pensate di questa notizia e dell’attuale situazione di Double Fine? State anche voi attendendo con trepidazione Psychonauts 2 o il titolo non vi attira particolarmente? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!