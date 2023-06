L’E3 non esiste più (almeno per ora), ma questo non significa che gli eventi gaming estivi non esistano più, anzi, al contrario aumentano e cercano di coprire un panorama decisamente più ampio rispetto a prima.

Tuttavia va anche sottolineato che il loro vasto numero li rende anche estremamente confusi da seguire, motivo che ci ha spinto a creare un calendario con date, orari e soprattutto dove seguirli per non perdervi neanche un minuto di questo Summer Game Fest.

PlayStation Showcase

Quando: 24 maggio 2023 – Ore 22:00

Dove seguirlo (Replica): Twitch

Devolver Direct

Quando: 9 giugno 2023 – Ore 00:00

Dove seguirlo: Twitch

Descrizione:

Summer Game Fest

Quando: 8 giugno 2023 – Ore 21:00

Dove seguirlo: Twitch

Descrizione: Il Summer Game Fest è un raccoglitore di eventi che comprende bene o male tutte le manifestazioni presenti in questo articolo. Oltre a quello è anche una conferenza a se stante diretta da Geoff Keighley e che comprende i seguenti partner:

Tra i publisher che parteciperanno all’evento sono stati confermati:

Activision

Amazon Games

Annapurna Interactive

Bandai Namco Entertainment

Behaviour

Capcom

CD Projekt Red

Devolver Digital

Digital Extremes

Disney Interactive

Electronic Arts

Epic Games

Focus Entertainment

Gearbox

Grinding Gear Games

HoyoVerse

Kabam

Larian

Level Infinite

Magic the Gathering

Neowiz

Netflix

Nexon

Niantic

North Beach Games

Paradox

Pearl Abyss

Phoenix Labs

Plaion

PlayStation

Pocket Pair

Razer

Samsung Gaming Hub

Second Dinner

Sega

SmilegateSquare Enix

Steam

Techland

Tribeca Festival

Ubisoft

Warner Bros. Games

Xbox

Solitamente dura circa due ore e comprende trailer, nuovi annunci, gameplay e tantissimo altro.

Future Games Show:

Quando: 10 giugno – Ore 19:00

Dove seguirlo: Twitch

Descrizione: evento di transizione tra i grandi appuntamenti che funge da raccoglitore di trailer di svariati videogiochi. A volte ci sono anche annunci, ma prendetelo come una diretta di transito.

Wholesome Direct

Quando: 10 giugno 2021 – Ore 18:00

Dove seguirlo:

Descrizione: un evento interamente incentrato sui videogiochi rilassanti o comunque riflessivi. Perfetti per chi cerca un prodotto di questa tipologia.

Xbox Games Showcase + Starfield Direct

Quando: 11 giugno 2023 – Ore 19:00

Dove seguirlo: Twitch

Descrizione: l’evento principale di Xbox dove vedremo svariati videogiochi in esclusiva dagli Xbox Game Studios e Bethesda! Oltre ai loro titoli aspettiamoci diversi multipiattaforma e giochi indipendenti. A fine evento ci sarà un’altra mezz’ora dedicata interamente a Starfield, l’attesa esclusiva in arrivo il 6 settembre 2023 su Xbox e PC.

PC Gaming Show

Quando: 11 giugno 2023 – Ore 22:00

Dove seguirlo: Twitch

Descrizione: conferenza dedicata ai PC Gamer e organizzata proprio da PC GAMER. Ben 55 titoli di cui 15 inediti saranno presenti a questa “conferenza” di ben due ore. Se siete appassionati PC non potete assolutamente perdervela.

Ubisoft Forward

Quando: 12 giugno 2023 – Ore 19:00

Dove seguirlo: Twitch

Descrizione: Non può mancare l’Ubisoft Forward, l’evento dell’azienda francese dedicato ai giochi in sviluppo. Quest’anno grande attesa per Assassin’s Creed, Avatar e altri possibili presenti come Skull & Bones, Beyond Good & Evil 2, The Crew Motorfest e il possibile annuncio ufficiale del remake di Splinter Cell.

Xbox Games Showcase Extended

Quando: 13 giugno 2023 – Ore 19:00

Dove seguirlo: Twitch

Descrizione Come ormai da diverso tempo Xbox torna con un evento più rilassato e più approfondimento dei giochi presentati durante l’Xbox Games Showcase di due giorni prima. Quest’anno si terrà il 13 giugno alle ore 19:00.

Gamescom Opening Night Live