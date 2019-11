Dr Disrespect: “Non sai giocare a COD? Tornatene su Pokémon e Minecraft”

I videogame sono per tutti, giovani o vecchi, ma non tutti i videogame sono fatti per ogni fascia demografica, questo è certo. Della stessa opinione è Dr Disrespect, noto streamer, il quale ovviamente ha usato termini ben diversi per esprimere questo pensiero. Il Dottore, famoso per il proprio linguaggio sopra le righe e le opinioni forti (per usare un eufemismo), si è espresso sul livello medio dei giocatore di Call of Duty Modern Warfare.

Mentre giocava in live, infatti, ha sconfitto un giocatore e con il solito tono beffardo ha invitato l’avversario ad “andare a giocare a Minecraft sul tuo piccolo Nintendo Switch colorato“, aggiungendo poi alla lista anche Pokémon. “Vattene via dal mio gioco” queste le parole di chiusura di Dr Disrespect.

Più volte in passato Dr Disrepect ha espresso il proprio disappunto nei confronti di tutti quei giocatori adulti che si intrattengono con opere chiaramente pensate per un pubblico più giovane, come Fortnite. Non è quindi strano che ora “se la prenda” con Minecraft e Pokémon. Certo, queste opere per quanto adatte a un pubblico infantile sono spesso apprezzate anche e sopratutto dagli adulti, sia per la loro profondità che per il semplice fattore nostalgia.

L’opinione di Dr Disrespect, inoltre, è parzialmente condizionata dal fatto che è legato a COD non solo in qualità di streamer e content creator, ma anche in qualità di sviluppatore: ricordiamo infatti che il Dottore è stato per alcuni anni sviluppatore presso Sledghammer Games (uno dei tre team principali dietro la saga). Detto ciò, considerando l’enorme successo di Modern Warfare, è probabile che ci siano molti nuovi giocatori all’interno dello sparatutto, quindi la percentuale di “inesperti” è aumentata: Dr Disrespect dovrebbe esserne contento, visto che in questo modo potrà rendere i suoi video più spettacolari grazie a vittorie facili. Voi cosa ne pensate di questa sua uscita?