Dr. Disrespect sta creando nuove mappe 2v2 per COD Modern Warfare

Il noto streamer Dr. Disrespect ha rivelato di essere al lavoro sulla pianificazione e sulla la creazione di alcune nuove mappe per Call of Duty Modern Warfare. Già in passato molti dei suoi fan avevano elogiato i precedenti lavori dello streamer, spronandolo a creare nuove mappe 2v2,e sembra che il dottore stia per accontentare le richieste.

Dr. Disrespect ha lavorato in passato sulle mappe multiplayer di COD Advanced Warfare, tra cui Solar, Horizon e Ascend, prima di cambiare carriera e concentrarsi esclusivamente sul suo canale Twitch. Durante la giornata di ieri, lo streamer ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter che tornerà progettare e creare delle nuove mappe.

Here's my quick #ModernWarfare 2v2 map design for #Blocktober. A subtle blend of violence with speed. pic.twitter.com/e6IYFTZwTN — Dr Disrespect (@drdisrespect) October 9, 2019

Sembra che ci sia molta varietà nei suoi nuovi progetti per queste nuove mappe 2v2. Stando a tutto ciò che ha mostrato finora, sembra che Dr. Disrespect voglia proporre delle mappe molto diverse dai suoi progetti passati, dimostrando che è assolutamente in grado di elaborare e realizzare alcuni concetti folli.

Alcuni dei suoi progetti precedenti sono stati pubblicati attraverso i social per l’evento ‘Blocktober’ e furono ulteriormente raccontati durante i live streaming. Siete curiosi di poter provare le nuove mappa di COD Modern Warfare ideate dal dottore? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.