Dr Disrespect pretende la Battle Royale su Halo Infinite e attacca violentemente un fan

Che Dr Disrespect sia un personaggio piuttosto egocentrico e particolare è risaputo, ma quello che è successo recentemente sembra piuttosto esagerato, anche per uno come lui. Da un po’ di tempo, infatti, il noto streamer parla di Halo Infinite, un titolo da lui molto atteso, essendo fan di vecchia data della serie, ma le sue discussioni hanno aperto una polemica piuttosto accesa sui social.

Dr Disrespect è infatti fortemente contrariato dalla struttura online di Halo Infinite, una struttura che porterebbe il gioco alla rovina, con poco seguito e interesse sulle principali piattaforme di streaming, quali Twitch e YouTube.

L’unico modo, secondo lo streamer, di aver successo è integrare la Battle Royale, la modalità che ha portato al successo Fortnite e Warzone. Inutile dire che le sue affermazioni hanno quasi da subito generato una forte polemica e molti fan gli hanno voluto rispondere per le rime, tra cui un utente in particolare che ha definito l’idea della battle royale semplicemente terribile.

Dr Disrespect non ha gradito l’opinione del fan, cosa che lo ha portato a rispondergli in maniera piuttosto alterata, offendendolo e mettendo in mostra tutto il suo egocentrismo, sottolineando quanto lui sia stato uno degli artefici delle mappe di Call of Duty Advanced Warfare, mentre l’utente non fosse nessuno per dare una sua opinione in merito.

Insomma, come sempre Dr Disrespect non accetta eventuali confronti, limitandosi a sostenere la sua idea senza aprirsi al pubblico. Non sappiamo se 343 ascolterà l’idea dell’influencer, ma senza ombra di dubbio Halo uscirà sul mercato con le classiche modalità online con cui lo abbiamo da sempre conosciuto.