Dr Disrespect è lo streamer di Twitch con più follower

Il celebre Dr Disrespect è finalmente riuscito dopo un lungo periodo ad ergersi in cima alla classifica degli streamer di Twitch con più follower. Un percorso sicuramente impressionante, soprattutto considerando come solo un mese fa il controverso streamer fosse solamente al terzo posto di questa particolare classifica.

A rivelare tale informazione è il sito specializzato Twitch Tracker, che ha posizionato proprio Dr Disrespect al primo posto di questo elenco grazie ai suoi oltre 30.000 follower, ben 4.000 in più di CriticalRole, streamer specializzato in Dungeons & Dragons, talk shows e podcast.

Ecco quindi le prime 5 posizioni, composte da alcuni nomi decisamente noti:

Dr Disrespect – 31.327 follower CriticalRole – 27.511 follower Xqcow – 26.378 follower NickMercs – 23.256 follower MoonMoon – 21.892 folllower

A completare la top 10 sono inoltri altri volti familiari tra cui, per citarne alcuni, TimTheTatman, Summit1g e Castro. Una grande soddisfazione, quindi, per Dr Disrespect, che è riuscito ad ergersi in cima a questa particolare classifica degli streamer con più follower su Twitch lasciandosi alle spalle dei nomi decisamente noti. Una soddisfazione che arriva alla fine di una settimana già decisamente felice per lo streamer avendo Dr Disrespect qualche giorno fa ricevuto il premio come Streamer of the Year durante gli Esports Awards 2019.

Da non sottovalutare nell’analisi di tale classifica è inoltre il ruolo che ha avuto il passaggio di Ninja e Shroud a Mixer, piattaforma di Microsoft rivale di Twitch. Con loro in campo gli equilibri sarebbero infatti stati molto probabilmente diversi.

Che ne pensate di questa notizia e del grande successo che sta riscuotendo Dr Disrespect? Seguite qualcuno degli streamer ai primi posti di questa particolare classifica? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti!