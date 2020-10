Dr Disrespect diventa un videogioco con Rogue Company

Dr Disrespect è stato sulla bocca di tutti per lungo tempo, dopo che era stato bandito da Twitch. Lo streamer è da sempre noto per il suo stile irriverente e per la sua condotta, che spesso lo ha portato a ban da parte della piattaforma di Amazon. Ogni volta, però, si trattava di allontanamenti temporanei, spesso seguiti da ritorni in grande stile. Dr Disrespect è però sparito da Twitch in modo definitivo quest’anno: quali sono i motivi? Cosa ha fatto nel frattempo? Be’, ora abbiamo la risposta: Dr Disrespect è diventato un videogioco, con Rogue Company.

Potrebbe sembrare una frase senza senso, ma non c’è modo migliore di descrivere la situazione. Il noto streamer ha stretto un accordo con gli sviluppatori di Rogue Company, sparatutto multiplayer free to play, e ha concesso l’utilizzo della sua immagine. Non parliamo però solo di una skin (Ninja in tal senso è arrivato molto prima), ma di un’intera mappa completamente dedicata alla sua persona.

In Rogue Company esiste ora The Arena, un’intera mappa creata sul mondo di Dr Disrespect, sulla sua persona, sul suo stile e sulla sua storia. Si tratta della prima volta in cui uno sviluppatore associa in questo modo il proprio gioco con una figura esterna.

Durante il mese di ottobre, in anteprima, sarà possibile affrontare la mappa The Arena creata attorn oa Dr Disrespect con le modalità Demolition, Strikeout o Extraction. Non manca, come già detto, una nuova skin leggendaria, chiamata Dr Disrespect Dallas e disponibile all’interno dello store del gioco.

Su Twitter viene inoltre posta un’interessante domanda: Twitch impedirà a tutti di giocare questa modalità? Sappiamo infatti che Twitch proibisce totalmente agli utenti banditi di apparire sulla piattaforma, anche tramite stream altrui: in questo caso il volto e la persona di Dr Disrespect sono praticamente ovunque. Sarà interessante vedere in che modo la piattaforma di Amazon si muoverà sull’argomento.