Dragon Age 4: lo sviluppo fa progressi, conferma Bioware

Annunciato durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards del 2018, Dragon Age 4 è ben presto sparito da ogni scena, con Bioware che ha dato la precedenza allo sviluppo e al lancio di Anthem. Dopo diversi anni di silenzio, il team di sviluppo canadese è tornato proprio di recente a far chiarezza sullo stato dei lavori del quarto capitolo della saga GDR Dragon Age; confermando che il gioco sta prendendo forma mentre lo sviluppo continua.

A parlarne è stato Mark Darrah, il produttore esecutivo di Bioware che, tramite un post su twitter ha voluto rassicurare gli appassionati della saga fantasy. Dopo aver confermato che Dragon Age 4 è ancora in sviluppo, Darrah ha fatto sapere ai propri fan che il team di Bioware dietro al progetto al momento sta ancora lavorando da casa in smart working. Ovviamente questa situazione non è delle migliori e ha aggiunto un livello di difficoltà in più a tutto il sistema produttivo del quarto capitolo di Dragon Age.

I realize that most of you are here for Dragon Age news and there hasn't been a lot of that lately…

Let me just run down some things I an say:

1. We are working on the next Dragon Age

2. Yes we are working from home

3. Working from home is harder

4. We are making progress

— Mark Darrah (@BioMarkDarrah) July 22, 2020