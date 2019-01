Dragon Age 4: un’offerta di lavoro fa pensare alla presenza di una modalità multiplayer

Basandoci su un’offerta di lavoro di BioWare, possiamo supporre che Dragon Age 4 includerà una modalità multigiocatore. Non sappiamo praticamente nulla, per ora, del prossimo capitolo della serie, se non quello che possiamo intuire dal primissimo teaser trailer, di cui vi avevamo parlato.

L’offerta di lavoro parla di un “Technical Director” con esperienza nel multiplayer. Il candidato sarebbe responsabile per la costruzione di un team di ingenieri che saranno responsabili per di una componente multigiocatore nel gioco.

Non si tratterebbe della prima volta, per la serie. Inquisition, infatti, permetteva ai giocatori di buttarsi in una modalità completamente slegata dalla trama principale, in una specie di roguelike. Forse il prossimo capitolo proporrà qualcosa di simile, oppure punterà a un’intera struttura in cui il single player si fonde con il multiplayer.

Non ci resta che attendere e sperare che BioWare ed EA condividano presto nuove informazioni. Nel frattempo, diteci: cosa ne pensate di un’aggiunta di questo tipo? Vi piace l’idea di poter giocare con gli amici nel mondo di Dragon Age?