Dragon Age Day: EA e Bioware celebrano la nota saga fantasy con diverse novità

Il Dragon Age Day fu organizzato la prima volta ufficiosamente dai fan nell’autunno del 2018 da Teresa Murguia, con un piccolo team di fondatori che includeva anche Angela Mitchell, Savvy B. e Alistair SM James. EA e Bioware apprezzano molto il team dietro Dragon Age Day per riunire ogni anno gli appassionati di questa saga fantasy supportando l’inclusività e l’accessibilità, anche con un contributo in beneficenza alla Able Gamers.

Per tutto il giorno del Dragon Age Day, gli organizzatori dell’evento mostreranno le creazioni originali dei fan sui social, e lanciando il nuovo merchandising di Dragon Age su Dark Horse Direct, Gaming Heads e BioWare Gear Store, oltre a regalare tantissime carte regalo.

Inoltre, il team del Dragon Age Day ospiterà eventi da oltre 24 ore di streaming live su Twitch per tutto il giorno, in cui saranno presenti artwork e creazioni video che mettono in luce le intuizioni personali dei fan di Dragon Age. potete anche visualizzare l’elenco completo delle attività che saranno proposte per tutta la celebrazione a questo indirizzo.

Da accattivanti fan fiction, bellissime illustrazioni dei personaggi e cosplay a tema, tatuaggi e persino nomi di bambini, il mondo del Thedas si è esteso oltre i videogiochi ed è ora un luogo di ampio respiro che vive in modo pulsante nel cuore dei tantissimi fan. EA e Bioware non possono fare altro che ringraziare i fan per il continuo supporto e amore per il franchise.