Sono già passati quattro anni da quando il nuovo Dragon Age Dreadwolf si è presentato per la prima volta in assoluto durante la serata di gala dei The Game Awards 2018. Del nuovo capitolo dell’amata saga GDR di Bioware sappiamo ancora troppo poco, ma in queste ore il team canadese è finalmente tornato a parlare del nuovo Dragon Age. Il gioco ha raggiunto un traguardo molto importante per lo studio, ma potrebbe volerci ancora un po’ di tempo prima di assistere al lancio di questo attesissimo titolo.

L’annuncio è arrivato nella serata di ieri, con Bioware che ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul blog ufficiale di Dragon Age. Lo studio canadese ci ha tenuto ad aggiornarci su un importante traguardo raggiunto nel corso dello sviluppo del prossimo Dragon Age Dreadwolf. Il quarto capitolo principale della serie GDR fantasy è entrato nella fase alpha, e questo significa che ci stiamo avvicinando sempre più al completamento del progetto.

Bioware ci conferma anche che a oggi Dragon Age Dreadwolf è tutto giocabile dall’inizio alla fine, ma il gioco ha ancora bisogno di lavoro, molte correzioni e tante attenzioni da parte del team che lo sta sviluppando. “Raggiungere la fase di Alpha è il culmine di moltissimi sforzi da parte dell’intero team, e abbiamo sfruttato il superamento di questo traguardo come un’opportunità per riunirci e festeggiare”, si può leggere in un passaggio dell’ultimo comunicato.

In conclusione, i ragazzi di Bioware sottolineano ancora una volta come l’entrata in fase Alpha di Dragon Age Dreadwolf porterà nuove sfide all’interno team di sviluppo. Per quanto riguarda noi appassionati della serie, ci sarà ancora da pazientare prima di mettere le mani sul gioco, ma speriamo vivamente di poter vedere in azione il nuovo Dragon Age il prima possibile. Non dimentichiamoci, inoltre, che Bioware è al lavoro anche sul nuovo Mass Effect e su diversi update per l’MMO Star Wars The Old Republic.