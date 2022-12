Annunciato oramai diversi anni fa, Dragon Age: Dreadwolf è tornato finalmente a far parlare di sé. No, non l’ha fatto con un nuovo video di gameplay o qualche informazione a ridosso dei The Game Awards 2022, ma con un nuovo trailer animato, che ha introdotto Solas, che nel nuovo gioco della serie avrà il ruolo di Villain.

Il filmato è stato diffuso nella giornata di ieri, in occasione del community day dedicato proprio alla serie creata da BioWare. La cinematica, di appena due minuti, non rivela moltissimo del nuovo gioco e non ci mostra neanche il gameplay. Ci sono però alcuni dettagli decisamente importanti, nascosti in bella vista, che ci permettono di approfondire un po’ di più quella che sarà la possibile storia di Dragon Age: Dreadwolf.

Oltre a introdurci Solas, infatti, il trailer sembra fare spazio all’introduzione di Varric come companion, visto che è lui stesso a raccontare le origini del Villain. Il filmato si chiude con la frase “Noi siamo i soli che possono fermarlo”, suggerendo così l’ipotesi che il personaggio potrà effettivamente essere presente nel gioco. Potete dare uno sguardo alla nuova cinematica grazie al video che trovate poco più in basso.

Se il filmato vi ha fatto venire voglia di mettere subito le mani sul gioco, sappiate però che ci sono brutte notizie. Dragon Age: Dreadwolf infatti non sarà un titolo che arriverà nei negozi a breve. Per stessa ammissione di BioWare, il gioco è ancora in fase di sviluppo e difficilmente sarà pubblicato nel 2023, smentendo dunque i rumor di inizio anno. Resta da capire se al lancio il gioco supporterà ancora PlayStation 4 e Xbox One: attualmente il titolo è ancora confermato per le due vecchie piattaforme, ma più la finestra di lancio si allontana, più c’è il rischio che quelle due versioni possano venire cancellate. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.