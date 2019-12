Dragon Ball FighterZ, annunciata la data di uscita di Broly di Dragon Ball Super

Dopo una lunga attesa anche Broly nella sua versione proveniente da Dragon Ball Super ha una sua data di lancio su Dragon Ball FighterZ. Ad annunciarla è stata nientepopodimeno che Bandai Namco tramite l’accattivante trailer che potete osservare comodamente qui sotto.

Broly di Dragon Ball Super arriverà quindi sul celebre picchiaduro di Arc System Works tra pochi giorni, ossia il prossimo 5 dicembre 2019. Nell’attesa del rilascio ufficiale potete gustarvi il possente personaggio in azione nel trailer a lui dedicato.

Questa particolare versione di Broly va a concludere quello che è il secondo Season Pass di Dragon Ball FighterZ e potrebbe quindi di conseguenza trattarsi dell’ultimo contenuto previsto per l’apprezzato titolo di Arc System Works e Bandai Namco Entertainment.

Visto il grande successo riscosso dall’opera sia in ambito competitivo che di pubblico non ci sarebbe però da stupirsi eccessivamente nel caso in cui il supporto al titolo continuasse in un futuro non meglio precisato con tutta una serie di nuovi lottatori e contenuti aggiuntivi. Per saperne di più non c’è purtroppo altro da fare che aspettare.

Nell’attesa di un ipotetico terzo Season Pass i giocatori dell’opera potranno quindi ampiamente consolarsi con questa nuova versione di Broly in arrivo il prossimo giovedì.

Che ne pensate di questa notizia, state ancora giocando al titolo di Bandai Namco ispirata alla celebre opera di Akira Toriyama? Il personaggio di Broly di Dragon Ball Super è di vostro gradimento o avreste preferito vedere altri nomi prima di lui? Fateci sapere cosa ne pensate direttamente nei commenti sotto questa notizia!