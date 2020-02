Dragon Ball FighterZ, un villain di Dragon Ball GT si unirà al roster di personaggi?

In queste ultime settimane la saga di Dragon Ball ha decisamente saputo riconquistare i propri fan. Dopo il recente debutto di Dragon Ball Z Kakarot, anche il titolo precedente non sembra essere sparito dai radar. Come abbiamo visto qualche giorno fa, durante le prossime settimane Dragon Ball FighterZ si aggiornerà con una terza stagione, ampliando il proprio roster di personaggi. Secondo a dei recenti rumor, la versione ultra istinto di Goku e la sayan Kefla non saranno gli unici personaggi di questa season 3.

Stando alle recente scoperti di un data miner, tra le linee di codice di Dragon Ball FighterZ si nasconde un personaggio molto particolare. Secondo una clip fornita dal data miner TheCreepsAreReal in futuro il noto villain Omega Shenron potrebbe unirsi al roster del gioco. Il breve filmato in questione punta a questa teoria per “colpa” di una frase detta da SSGSS Gogeta.

I found this audio in the FighterZ files and so I have decided to animate it. Still working on it! pic.twitter.com/KJ0q0quvQ8 — 🔥TheCreepsAreReal🔥 (@AreCreeps) September 28, 2019

“Hey! Pensi di riuscire a colpirmi in questo punto la prossima volta? La spalla mi sta uccidendo!”, questa sarebbe la frase incriminata che suggerirebbe l’arrivo di Omega Shenron. I fan più datati sicuramente si ricorderanno queste specifiche parole che Gogeta (SSJ4) ha utilizzato per prendere in giro il potente drago durante la saga GT. Ci teniamo però a precisare che la clip audio in questione è abbastanza datata, quindi non ci sono garanzie effettive che il personaggio di GT arrivi in Dragon Ball FighterZ.

Saprete già che la saga di Dragon Ball GT è stata resa non canonica una volta rilasciato DB Super. Tuttavia i personaggi di GT sono stati inclusi svariate volte dentro l’opera di Arc System Works, quindi l’arrivo di questo villain non ci sembra così impossibile. Ovviamente ci tocca aspettare e vedere se effettivamente la casa di sviluppo farà “il grande passo” ed inserirà Omega Shenron all’interno del gioco!