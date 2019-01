Dragon Ball Project Z: l’action-RPG appare e scompare dai social di Bandai Namco

Bandai Namco, attraverso Facebook e Twitter, ha annunciato che nel 2019 pubblicherà un nuovo gioco della serie di Dragon Ball. Il titolo si chiama, per ora, Project Z e, basandoci sull’immagine distribuita tramite i social, dovrebbe essere un gioco di ruolo d’azione.

Non sappiamo però esattamente di che tipo di RPG si tratti, in quanto Bandai Namco non ha rivelato altri dettagli. Inoltre, i post legati all’annuncio sono stati poco dopo eliminati. Che si sia trattato di un errore? L’annuncio era pianificato per un altro momento? Per ora non possiamo saperlo.

Nel tweet scomparso si parla anche di Dragon Ball Fighter Z: la compagnia ci informa che i lottatori dell’Universo 11 si uniranno al roster del gioco. Anche in questo caso, però, sembra che per avere informazioni più dettagliate dovremo attendere fino al 26-27 febbraio, ovvero quando avranno luogo le Dragon Ball FighterZ World Tour Finals.

Pare quindi che Bandai Namco sarà impegnata sul fronte Dragon Ball nel corso del 2019. I fan saranno molto incuriositi dal nuovo progetto: diteci, di cosa credete che si tratti? Che tipo di gioco di ruolo sperate di ricevere?