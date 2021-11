Dragon Ball The Breakers: ecco il nuovo gioco multiplayer ispirato a Dead by Daylight

Bandai Namco ha annunciato a sorpresa un nuovo gioco di Dragon Ball in arrivo su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del prossimo anno. Grazie al manga di Akira Toriyama abbiamo potuto assistere ad una quantità enormi di videogames, alcuni davvero incredibili ed entrati con merito nell’olimpo dei videogiochi (vedi Tenkaichi 3 e FighterZ), altri invece decisamente più strambi e passati, col passare del tempo, nel dimenticatoio.

Dragon Ball The Breakers, pare essere al momento una copia di quello visto con Dead by Daylight, vale a dire un “mostro” che insegue una sorta di personaggi i quali devono cercare di sopravvivere e sfuggire dalle grinfie del nemico. Sebbene l’idea sia alquanto originale vista la presenza di Cell come cattivo principale e la capacità di usare “personaggi secondari” dell’opera come il porcellino Oolong, crediamo che gli appassionati non si aspettavano certamente un titolo del genere dopo aver giocato al sopracitato FighterZ, ritenuto uno dei migliori picchiaduro in circolazione al momento.

Non ci sono molti dettagli in merito, Bandai Namco ha solo dichiarato che Dragon Ball The Breakers sarà ambientato nello stesso universo di Xenoverse ed ha confermato la possibilità di importare i salvataggi presenti all’interno del nuovo progetto. Vi lasciamo qui di seguito il trailer rilasciato poco fa che spiega le meccaniche di gioco.

Al momento sarebbe stata annunciata una closed beta solo per gli utenti PC, maggiori dettagli verranno rilasciati nel corso dei mesi. Non sappiamo ovviamente se tale titolo verrà rilasciato in formato free-to-play o se si tratterà di un prodotto completo a pagamento. In attesa di maggiori dettagli vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine. Fateci saper con un commento qui sotto nella sezione dedicata cosa ne pensate di questo nuovo gioco targato Dragon Ball.