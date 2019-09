Dragon Ball Z Kakarot: svelata la Collector’s Edition

Dragon Ball Z Kakarot potrà contare su una Collector's Edition di alta qualità: ecco tutti i dettagli su quello che è stato svelato al TGS 2019.

Durante il Tokyo Game Show 2019 abbiamo avuto modo di scoprire nuovi dettagli su Dragon Ball Z Kakarot, il nuovo gioco di Bandai Namco e CyberConnect2, creatori delle serie Ultimate Ninja e Ultimane Ninja Store, oltre che di Asura’s Wrath. Il nuovo filmato ci ha permesso di vedere nuove sequenze filmate dell’opera, la quale coprirà moltissimi archi narrativi di Dragon Ball Z. Inoltre, abbiamo potuto scoprire la data di uscita: 17 gennaio 2019. Il filmato però ha svelato anche altri interessanti dettagli.

Abbiamo infatti potuto scoprire che ci saranno una serie di bonus preorder. Precisamente, avremo accesso a una missione secondaria chiamata “A competitive party with friends”, la quale probabilmente ci vedrà alle prese con tutti gli amici di Goku in una sfida amichevole. A questa si aggiunge anche l’accesso anticipato all’allenamento con Bonyu, ovvero il personaggio originale creato da Akira Toryama in persona: sappiamo infatti che in Dragon Ball Z Kakarot sarà possibile allenarsi per diventare più forti (anche se non è ancora chiaro in che modo funzionerà questa meccanica). Infine, avremo accesso a una pietanza aggiuntiva che potenzierà il danno corpo a corpo e i punti vita: Goku può infatti mangiare per ottenere bonus temporanei o definitivi.

La parte più interessante, però, è la Collector’s Edition che potete vedere nell’immagine qui sopra. Essa conterrà il gioco completo, un artbook con copertina rigida per ammirare tutti i bozzetti preparatori e i disegni realizzati per il gioco, l’immancabile steelbook da collezione e un diorama esclusivo. Le dimensioni di quest’ultimo sono, all’incirca, 20 x 20 x 20 cm e raffigura Goku e un piccolo Gohan che volano supra la nuvola Speedy a fianco di un dinosauro, sopra le terre selvagge. Un pezzo da veri collezionisti. Attualmente non è noto il prezzo.

Diteci, cosa ne pensate di questa Collector’s Edition di Dragon Ball Z Kakarot? Potete trovare tutte le informazioni sul gioco nel nostro articolo onnicomprensivo.