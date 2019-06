Dragon Ball Z Kakarot: data di uscita e trailer mostrato all’E3 2019

Dragon Ball Z Kakarot è il nuovo gioco di Bandai Namco dedicato all'universo di Goku, Vegeta e Frezeer. Ecco il nuovo trailer dell'E3 2019.

L’E3 2019 si è aperto con la conferenza di Microsoft che ha svelato al mondo moltissime novità. Abbiamo potuto vedere i primi dettagli di Xbox Scarlett, di Project xCloud (con tanto di periodo di lancio) e su molti giochi di Xbox Game Studios. C’è stato però anche spazio per scoprire qualcosa di nuovo su titoli di terze parti, ad esempio su Dragon Ball Z Kakarot, fino a oggi conosciuto come “Project RPG”.

Bandai Namco ha condiviso un nuovo filmato che ci permette di vedere in azioni i molti personaggi ideati da Akira Toriyama. Il gioco è in sviluppo presso Cyberconnect e avrà una strutta da gioco d’azione con elementi ruolistici. Come il nome suggerisce, il focus sarà il vero grande protagonista della serie, Goku/Kakarot, che dovrà scendere in campo per sfidare e sconfiggere ogni grande avversario che molte generazioni hanno imparato a temere e amare con la serie anime.

Il gioco, anche se proporrà elementi GDR, rimarrà comunque un picchiaduro in arene tridimensionali con battaglie a incontri. Sicuramente è l’occasione giusta per Bandai Namco e Cyberconnect di mettere in scena un titolo dall’alta caratura tecnica che possa elevare la spettacolarità innata della serie e far diventare ogni giocatore un eroe pronto a salvare il mondo.

Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2020: probabilmente potremo scoprire la data precisa più avanti, magari durante il Tokyo Game Show. Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato fino a questo momento?