Dragon Ball Z Kakarot: ecco quanto dura il nuovo gioco Bandai Namco

Con l’arrivo del 2020 possiamo considerare aperta la nuova stagione videoludica. Anche se i titoli più di rilievo tendono ad farsi aspettare ancora qualche mese, durante il mese di Gennaio qualche piccola perla riuscirà comunque a tenerci impegnati. Sicuramente una delle uscite più “grosse” di questo mese è Dragon Ball Z Kakarot. Il nuovo gioco dei Bandai Namco si prepara ad “invadere” i nostri sistemi durante le prossime settimane. Nelle terre del Sol Levante il gioco è già stato provato e proprio per questo motivo svariate nuove informazioni sono state svelate.

Come ben saprete ormai questo nuovo titolo Bandai Namco cercherà di portare la saga di Dragon Ball verso ramo videoludico diverso dal solito (anche se non sconosciuto alla saga). Dragon Ball Z Kakarot sarà un titolo che sfrutterà tantissimo le meccaniche RPG, offrendo al giocatore un prodotto più vario rispetto ai vecchi capitoli dedicati a questa serie. Durante la giornata odierna siamo venuti a scoprire per quanto tempo ci terrà impegnati l’opera Bandai Namco.

Stando alle prime informazioni comparse in rete, la durata media della storia si aggira tra le 35/40 ore di gioco. Questo numero andrà a raddoppiarsi se per caso si deciderà di completare il gioco al 100% (arrivando a un numero d’ore pari a 100 se si vuole fare tutto senza fretta). Ovviamente svariati fattori potrebbero cambiare la durata effettiva di Dragon Ball Z Kakarot, ma per adesso possiamo considerare questa media di ore più che buona (specialmente vista la tipologia del gioco).

Se il titolo si dimostrerà valido anche da un punto di vista del gameplay, potremmo trovarci davanti ad una potenziale perla ludica. Vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot uscirà il prossimo 17 Gennaio per PS4, Xbox One e PC. Per nuovi informazioni sul titolo vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito!