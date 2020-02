Dragon Ball Z Kakarot: scoperto un curioso easter egg dedicato a Dragon Ball GT

Come abbiamo già specificato diverse volte il mese di gennaio non è stato particolarmente carico di titoli. Infatti questi primi due mesi del 2020 sono stati a dir poco mosci quando si va a parlare di videogiochi imponenti. Tuttavia qualche piccola perla è riuscita comunque a conquistare i vari videogiocatori. Tra queste è impossibile non menzionare il recente Dragon Ball Z Kakarot. L’opera videoludica dedicato all’universo creato da Akira Toriyama è a mani basse uno dei titoli più imponenti del mese di gennaio.

Sia la critica che i fan di questa magnifica saga hanno trovato Dragon Ball Z Kakarot un prodotto più che degno di portare il nome Dragon Ball. Il gioco risulta pieno zeppo di curiosità ed easter egg legati al mondo creato da Toriyama. Di recente un utente è riuscito a scovare un interessante easter egg legato alla saga GT (ormai non più canonica). Durante una sessione free roam, l’utente in questione si è imbattuto in una fotografa che menziona uno “scimmione dorato”.

Per chi se lo fosse dimenticato, lo scimmione dorato è una delle trasformazioni di Goku comparse soltanto nella serie GT. Tuttavia questo easter egg non sembra andare a parare da nessuna parte, in quanto la linea di dialogo non trova più seguito durante il gioco. Vista la mancata canonicità di Dragon Ball GT ci sembra abbastanza impossibile che questo particolare easter egg possa “presagire” l’arrivo di un contenuto DLC dedicato.

Fateci sapere se anche voi vi siete imbattuti in questo particolare avvenimento durante Dragon Ball Z Kakarot. Vi ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. Se siete appassionati del mondo di Dragon Ball vi invitiamo a dare un’occhiata a un nostro articolo dedicato!