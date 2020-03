Dragon Ball Z Kakarot: L’aggiunta della Macchina del Tempo è imminente

Giusto settimana scorsa vi abbiamo parlato dell’arrivo della Macchina del Tempo in Dragon Ball Z Kakarot. In quel frangente non avevamo ancora molto chiare le tempistiche di questo aggiornamento, ma nelle scorse ore Bandai Namco e CyberConnect2 hanno annunciato la data di rilascio specifica di questa tanto attesa novità nell’ultimo titolo dedicato alle avventure dei Guerrieri Z.

La Macchina del Tempo verrà aggiunta a brevissimo e per essere più precisi l’aggiornamento verrà rilasciato domani 20 marzo. L’update sarà completamente gratuito e il tutto verrà introdotto simultaneamente su tutte le piattaforme in cui Dragon Ball Z Kakarot è disponibile, quindi: PlayStation 4, Xbox One e PC.

It’s coming! ⏳ The Time Machine will be available 𝘁𝗼𝗺𝗼𝗿𝗿𝗼𝘄 in #DragonBall Z: Kakarot through a patch. Travel back in time to replay your favorite story scenes or complete missed side quests! When/where will you go first? pic.twitter.com/7t55hV9GH1 — BANDAI NAMCO UK (@BandaiNamcoUK) March 19, 2020

All’interno di Dragon Ball Z Kakarot la Macchina del Tempo servirà per viaggiare a ritroso nel tempo (ovviamente) e permetterà ai giocatori di rigiocare le missioni principali e quelle secondarie che erano state lasciate indietro in determinati momenti di gioco. Per festeggiare questa nuova funzione, Bandai Namco ha anche rilasciato due nuove immagini che mettono in mostra le piccole differenze che si avranno rigiocando le missioni, come la scritta “replaying story” che apparirà su un lato dello schermo.

Insieme a questo update, CyberConnect2 aveva già annunciato tempo addietro che il titolo avrebbe ricevuto anche il primo DLC compreso dentro il Season Pass. Nonostante manchi ancora la data di rilascio di quest’ultimo DLC, sappiamo che aggiungerà al titolo dei nuovi personaggi presi direttamente da Dragon Ball Super come: Goku Super Sayian God, Whis e Beerus. Siete pronti per tornare indietro nel tempo in Dragon Ball Z Kakarot?