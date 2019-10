Dragon Ball Z: Kakarot: il nuovo gameplay mostra le nuove meccaniche

Bandai Namco rilascia il primo di una serie di trailer di Dragon Ball Z: Kakarot dove vengono presentate alcune nuove meccaniche

Dopo aver pubblicato delle nuove immagini, Bandai Namco torna a far parlare di Dragon Ball Z: Kakarot, il nuovo gioco di ruolo d’azione incentrato nell’universo creato da Akira Toriyama. In questo nuovo titolo i giocatori potranno rivivere la storia di Dragon Ball Z come non avevano mai fatto prima d’ora. Gli scontri saranno si il fulcro del gameplay ma non solo, anche l’esplorazione e il combat system dinamico avranno un ruolo fondamentale nelle vicende di Goku e compagni.

Per Bandai Namco questo è soltanto il primo di una serie di trailer che porteranno sotto i riflettori i vari aspetti e le nuove meccaniche di Dragon Ball Z: Kakarot. In questo primo caso specifico viene data un’attenzione particolare a due elementi presenti all’interno del titolo.

La storia che verrà raccontata in Dragon Ball Z: Kakarot ripercorrerà a grandi linee quella classica già vista nell’anime con l’aggiunta di diverse sottotrame che verranno raccontate per la prima volta. Le battaglie saranno dinamiche e all’interno di mappe liberamente percorribili senza alcun muro invisibile, ciò permetterà di scaraventare i nemici dove e come meglio il giocatore vorrà, incluse le Boss Fight. Uno degli aspetti più interessanti di questa nuova iterazione videoludica di Dragon Ball sarà l’esplorazione, la mappa sarà cosparsa di punti d’interesse e attività tutte raggiungibili volando liberamente ovunque.

Vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 17 gennaio 2020. Cosa pensate delle nuove meccaniche mostrate da Bandai Namco? Pensate di unirvi a Goku e compagni anche in questa nuova avventura? Diteci la vostra.