Dragon Ball Z Kakarot: in arrivo un aggiornamento gratuito

Dragon Ball Z Kakarot è indubbiamente uno dei titoli più in voga del momento e, come possiamo evincere dalla nostra recensione, i ragazzi di CyberConnect2 hanno svolto un lavoro enorme, ricreando in modo magistrale e preciso le famose battaglie di uno dei più famosi anime della storia in questo gioco di ruolo pubblicato da Bandai Namco. Ripercorreremo tutta la storia di Z, impersonando Goku e compagni, svolgendo anche missioni secondarie di vario genere e scoprendo nuove e interessanti aggiunte nell’universo creato da Akira Toriyama. Oltre a combattere, infatti, dovremo aumentare le statistiche del nostro alter ego mangiando pietanze oppure sviluppando al meglio una sorta di “sferografia”.

Come dichiarato in un tweet dalla stessa Bandai Namco, Dragon Ball Z Kakarot avrà presto un aggiornamento gratuito che porterà nuovi contenuti e funzionalità al gioco. La prossima patch introdurrà una nuova missione secondaria in cui i giocatori dovranno aiutare Arale e Gatchan, due storici personaggi nati sempre dalla mente del famoso mangaka, introdotti nell’universo di Dragon Ball come cameo durante la saga del generale Blue e recentemente anche in Dragon Ball Super.

A FREE update is headed your way in #DragonBall Z: Kakarot!

Help Arale and Gatchan in a new sub quest, and get access to the Time Machine to travel back to previous arcs and complete the sub quests you've missed! pic.twitter.com/i0dGzln5gP — BANDAI NAMCO UK (@BandaiNamcoUK) January 21, 2020

Il nuovo aggiornamento in questione introdurrà anche la Time Machine, famosa macchina del tempo usata da Trunks per viaggiare tra passato e futuro, la quale consentirà ai giocatori di ripercorrere gli eventi degli archi passati già terminati in precedenza in modo da completare le missioni secondarie perse durante la nostra partita.

Non si sa ancora quando questo aggiornamento verrà rilasciato, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per novità a riguardo. Ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.