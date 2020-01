Dragon Ball Z Kakarot: una patch risolve i problemi di caricamento

Dragon Ball Z Kakarot, titolo sviluppato da CyberConnect 2 e pubblicato da Bandai Namco, è ormai uscito da due settimane. Il titolo è, per chi non lo sapesse, un gioco di ruolo nell’universo di Dragon Ball Z. Ripercorreremo quindi tutte le famose vicende viste nell’anime, facendoci strada a suon di pugni e onde energetiche aumentando diverse statistiche attraverso esperienza acquisita tra i combattimenti e le missioni secondarie. Qui potete leggere la nostra recensione dettagliata.

In queste ore gli sviluppatori hanno inserito un aggiornamento che riduce i tempi di caricamento tra le macro aree del gioco. D’ora in avanti infatti ogni volta che ci si sposterà tra le macro aree del gioco non ci sorbiremo minuti e minuti di caricamento snervante. Oltre a questo, l’aggiornamento prevede anche fix a numerosi bug presenti nel gioco. Poco sotto vi riportiamo la lista ufficiale.

Risolto il problema per cui i giocatori non erano in grado di accettare “Telekinesis Training” (Arco dei Saiyan Episodio 3), se si salvavano e si caricavano i dati di salvataggio dopo aver combattuto Tensing,

Risolto il problema che impediva la visualizzazione dell’icona della storia principale se i dati di salvataggio erano stati salvati e caricati dopo aver completato “The Longest Three Hours” (Arco dei Saiyan Episodio 5).

Risolto il problema per cui Chichi non poteva essere trovata sul campo se si accettava “Goten’s Growth” (Arco di Buu Episodio 1) e si completava la storia principale senza aver completato la missione secondaria.

Tempi di caricamento ridotti quando si viaggia da un’area all’altra.

Inoltre risolto anche un problema per tutti i giocatori della versione Xbox One nel quale certi utenti passavano direttamente alla schermata del titolo senza visualizzare il filmato d’apertura. In attesa di scoprire novità riguardanti anche i due dlc di Dragon Ball Z Kakarot, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.