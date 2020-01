Dragon Ball Z Kakarot: svelati i requisiti PC

Ci siamo quasi, Dragon Ball Z Kakarot arriverà sul mercato alla fine di questo mese. Gli appassionati dell’opera di Akira Toriyama potranno presto rivisitare alcuni degli eventi più leggendari e popolari della saga Z. A qualche giorno dal rilascio del nuovo gioco sviluppato da CyberConnect 2, sono stati svelati i requisiti della versione PC.

Le specifiche sono state rilasciate attraverso la pagina ufficiale Steam di Dragon Ball Z Kakarot. I requisiti minimi comprendono: una GeForce GTX 750 Ti o Radeon HD 7950 come GPU e un Intel Core i5-2400 o AMD Phenom II X6 1100T con 4 GB di RAM. Tra i consigliati possiamo notare esserci un Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 3 1200 con 8 GB di RAM e una scheda grafica GeForce GTX 960 o Radeon R9 280X.

Di seguito vi riportiamo nello specifico i requisiti minimi per PC:

Sistema operativo: Windows 7 SP1 a 64-bit

Processore: Intel Core i5-2400 o AMD Phenom II X6 1100T

Memoria: 4 GB RAM

Scheda grafica: GeForce GTX 750 Ti o Radeon HD 7950

DirectX: Version 11

Richiesti 36 GB di spazio libero

Per quanto riguarda i requisiti consigliati sono i seguenti:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit

Processore: Intel Core i5-3470 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB RAM

Scheda grafica: GeForce GTX 960 o Radeon R9 280X

DirectX: Version 11

Richiesti 40 GB di spazio libero

Vi ricordiamo che Dragon Ball Z Kakarot uscirà il prossimo 17 gennaio per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Che ne pensate dei requisiti pubblicati per la versione PC di Dragon Ball Z Kakarot? Vi soddisfano?