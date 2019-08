Dragon Ball Z Kakarot: sarà presente la saga di Cell

In Dragon Ball Z Kakarot sarà presente la celebre e apprezzata saga di Cell al completo e saranno giocabili sia Gohan che Trunks

Nell’ ultimo numero di V-Jump Dragon Ball Z Kakarot è stato uno degli argomenti principali e diverse nuove e interessanti informazioni sul titolo di Bandai Namco sono state svelate durante tale occasione. Tra archi narrativi confermati e nuovi personaggi, infatti, le novità sono veramente tante.

In Kakarot sara innanzitutto presente la celebre saga di Cell e saranno giocabili sia il personaggio di Gohan sia quello di Trunks relativi a tale fase dell’opera. Farà inoltre la sua apparizione l’androide C-17 e saranno presenti anche degli episodi originali dedicati a Gohan e all’androide C-16.

Incredibilmente sarà inoltre presente in Dragon Ball Z Kakarot l’iconico momento in cui Goku e Piccolo sono intenti ad ottenere la patente di guida. Una scena particolarmente divertente, di cui sarà curioso vederne la trasposizione videoludica.

In Kakarot sarà infine presente un personaggio completamente nuovo. Bonyu farà infatti il suo esordio nei panni di un ex-membro femminile della squadra Ginyu che ha lasciato la celebre squadra a causa di incongruenze stilistiche sulle classiche pose dei sottoposti di Freezer.

Dragon Ball Z: Kakarot non ha ancora una data di uscita ben precisa ma è attualmente atteso per i primi mesi del 2020 suPlayStation 4, Xbox One e PC.

Che ne pensate di questa notizia, conoscete bene la celebre e apprezzata saga di Cell di Dragon Ball Z? Che idea vi siete fatti finora di un capitolo videoludico così atipico ispirato al celebre franchise? Dargon Ball Z Kakarot vi ha fino ad oggi convinto o siete ancora dubbiosi? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!