Dragon Ball Z Kakarot: confermata la saga di Majin Bu

Dragon Ball Z Kakarot includerà anche la saga di Majin Bu, in tutte le sue trasformazioni: l'opera di Bandai Namco sembra sempre più colossale.

Dragon Ball Z Kakarot, fin dal suo annuncio, ha fatto incuriosire i fan dell’opera di Akira Toriyama. Bandai Namco sembra avere in mano un progetto molto interessante e anche la nostra prova della Gamescom 2019 ha dato verdetto positivo. Mancano ancora, in ogni caso, molte informazioni sulla componente GDR e su quanto avanti si spingerà la narrazione. iI tal senso, però, arriva ora una nuova informazione da Bandai Namco stessa: la modalità storia arriverà per certo fino a Majin Bu, in tutte le sue versioni.

Il gioco darà il via alla trama a partire dall’invasione della Terra da parte dei Sayan, passando poi per l’arco di Freezer, da quello degli Androidi e di Cell, arrivando a Majin Bu. Possiamo quindi affermare che gli sviluppatori non stanno in alcun modo tagliando la trama originale di Dragon Ball Z. I fan saranno rassicurati da queste informazioni.

Dragon Ball Z Kakarot non ha attualmente una data di uscita precisa: sappiamo solo che dovrebbe essere disponibile nei primi mesi del 2020 e che sarà rilasciato su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Vi ricordiamo che nel gioco sarà possibile controllare Goku, ma non mancherà occasione di combattere nei panni di altri personaggi, come ad esempio Gohan, protagonista dell’epico scontro con Cell. Diteci, cosa ne pensate? Siete felici che il gioco copra molti archi narrativi o avreste preferito qualcosa di più concentrato?