Dragon Ball Z Kakarot: ecco il teaser trailer del nuovo DLC di Dragon Ball Super

Nelle ultime ore è stato pubblicato un primo video teaser per il DLC di Dragon Ball Z Kakarot dedicato ai Super Saiyan God e alla Battaglia degli Dei. Vi ricordiamo che il titolo continuerà ad essere supportato da Bandai Namco in maniera tale da garantire a tutti i giocatori tante ore di gioco nel prossimo futuro.

Questa nuova espansione andrà a trattare le vicende narrate nella Battaglia degli Dei, dove Goku sarà impegnato in una complicatissima battaglia contro il potente Dio della Distruzione Bills (o Beerus). Il nuovo contenuto aggiungerà quindi la trasformazione in Super Saiyan God sbloccabile affrontando un allenamento contro Whis, per poi dedicarsi allo scontro finale con Beerus.

Al momento manca la data di uscita esatta per questo DLC che dovrebbe comunque arrivare entro fine primavera 2020. Restiamo in attesa quindi di conoscere informazioni più dettagliate da parte di Bandai Namco, la quale nel giro di qualche settimana potrebbe rivelare la data precisa del debutto di questo ricco DLC.

La storia di Dragon Ball Z Kakarot parte dagli inizi della Serie Z, da quando Radish arriva sul pianeta Terra con l’intento di convincere il fratello Goku a riappropriarsi delle sue origini, e si estende fino allo scontro finale contro Majin Bu. Vi ricordiamo che all’interno del titolo sviluppato da CyberConnect2 è possibile utilizzare una speciale Macchina del Tempo che consente ai giocatori di rigiocare le missioni principali e quelle secondarie che erano state lasciate indietro in determinati momenti di gioco.

