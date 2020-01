Dragon Ball Z Kakarot, disponibile il trailer di lancio

Come ben saprete ha fatto ieri il suo esordio sul mercato Dragon Ball Z Kakarot, attesissimo titolo di Bandai Namco e CyberConnect2 basato sulla celeberrima saga nata dalla sapiente mano di Akira Toriyama. Proprio per celebrare tale evento e dare un ulteriore boost alle vendite Bandai Namco ha recentemente rilasciato il classico trailer di lancio per il titolo.

Come potete comodamente osservare qua sotto si tratta di un filmato breve ma dinamico, capace di far trasparire l’azione dilagante presente all’interno dell’opera. Una lunga sequenza di combattimenti e non solo, che ci immergono direttamente nel mondo di Dragon Ball Z Kakarot.

Dragon Ball Z Kakarot, come dicevamo poco fa, è disponibile nei negozi fin dai ieri, il 17 gennaio 2020, ed è quindi già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Dragon Ball Z Kakarot è, in ogni caso, un ottimo titolo nonostante presenti qualche piccola imprecisione. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: si tratta “indubbiamente, della miglior iterazione in tre dimensioni realizzata, fino a ora, sull’immortale opera di Toriyama. Questo, però, non sta a indicare che sia perfetta e priva di difetti. La frustrazione più grande deriva dalla costante sensazione che “si poteva fare di più” derivata dalla moltitudine di sbavature tecniche presenti nel titolo. É però vero che, Dragon ball Z Kakarot, riesce a far soprassedere a tutti i suoi difetti grazie a una commistione di generi che, seppur timida nell’osare, riesce a tenere incollato il giocatore alo schermo, intrattenendolo e giocando con le sue emozioni d’infanzia.”