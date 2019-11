Dragon Ball Z Kakarot: il nuovo trailer mostra tanti personaggi

All’inizio del prossimo anno potremo mettere le mani su Dragon Ball Z Kakarot, la nuova proposta di Bandai Namco Entertainment. Si tratta di un gioco di ruolo d’azione, nel quale potremo vivere l’intero arco narrativo di Dragon Ball Z, dall’invasione dei Sayan fino alla sconfitta di Majin Bu. Non è il solito picchiaduro, come ormai saprete, ma un vero gioco di ruolo che ci permetterà di potenziare il nostro personaggio (Goku in primis, ma potremo controllarne altri) ed esplorare un ampio mondo.

Dragon Ball Z Kakarot includerà molti personaggi, sia alleati che nemici, e permetterà di compiere molte azioni, come la raccolta di materiali (utili per potenziare Goku), allenamenti, la pesca, missioni di guida dell’automobile e, ovviamente, ricerca delle sfere del drago che permetteranno di combattere nuovamente contro avversari già sconfitti. Ora, è stato reso disponibile un nuovo trailer che mostra tante sezioni di gioco: eccolo qui sotto.

Bisogna inoltre ricordare che Dragon Ball Z Kakarot non vuole essere solo una raccolta degli scontri tra i personaggi, ma una vera avventura nei panni di Goku all’interno del mondo creato da Akira Toriyama. Potremo quindi vivere anche fasi di gioco più quotidiane, che ci illustreranno la vita di tutti i personaggi amici del nostro Saiayan preferito.

Dragon Ball Z Kakarot sarà disponibile a partire dal 17 gennaio 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Attualmente non ci sono informazioni su una possibile uscita in versione Nintendo Switch. Diteci, cosa ne pensate del gioco? L’opera di Bandai Namco Entertainment vi convince, oppure credete che avrebbero dovuto optare per un altro tipo di gioco?