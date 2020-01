Dragon Quest 12 è ancora lontano secondo il creatore della serie

Il creatore della serie di Dragon Quest, Yuji Horii, ha condiviso un messaggio di auguri per la fine dell’anno e ha anche menzionato Dragon Quest 12, il nuovo capitolo dell’amata serie di JRPG annunciato per la prima volta nel giugno 2019. Square Enix ha infatti menzionato il gioco, confermando che era in sviluppo. Ora, Horii ha condiviso un tweet che proponiamo in traduzione:

“Felice nuovo anno. C’è molto che non ho potuto dire nel messaggio sottostante, ma per quanto riguarda Dragon Quest 12, il gioco è ancora lontano. Comunque, c’è altro che potremmo annunciare prima. Per favore, continuate a supportarci anche durante quest’anno.”

Un esempio di costume della Definitive Edition

Il messaggio d’auguri invece recita: “Felice nuovo anno. Lo scorso anno abbiamo iniziato con il film “Dragon Quest Your Story”, poi abbiamo rilasciato la versione Switch di Dragon Quest 11. Abbiamo anche rilasciato Dragon Quest Walk per smartphone e abbiamo annunciato l’anime di Dragon Quest: The Adventure of Dai, insieme al suo gioco. Per quanto riguarda la produzione di Dragon Quest 12, sono passati 33 anni da Dragon Quest 1 e sono molto felice di essere in grado di mettermi alla prova con una nuova sfida come questa.”

“Sono veramente grato per tutti i fan che continuano a supportare Dragon Quest e tutto lo staff che continua a lavorarvi. Non sono sicuro di quanto ancora sarò in grado di andare avanti, ma spero di poter dare il mio meglio ancora per un po’. Facciamo in modo che quest’anno sia meraviglioso per tutti voi, spero di vedervi supportare la serie anche quest’anno.”

Dragon Quest 11 è stato rilasciato in Giappone nel luglio 2017 per PlayStation 4 e Nintendo 3DS, anche se successivamente il team ha dovuto lavorare alla versione Switch. Dragon Quest 12 richiederà ancora un po’ di tempo: ce la farà per il 2021?