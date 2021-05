Dragon Quest 12 The Flames of Fate: annunciato il nuovo titolo della storica saga JRPG

Gli appassionati di Dragon Quest aspettavano questa giornata da lungo tempo. Square Enix ha organizzato una trasmissione tutta dedicata alla celebrazione del trencinquesimo anniversario della storica saga, con il papà di Dragon Quest, Yuji Hori che ci ha portati per mano e ci ha svelato alcuni dei prossimi titoli del brand in arrivo. Tra questi, non poteva mancare un nuovo capitolo principale, Dragon Quest 12 The Flames of Fate.

l’undicesimo capitolo principale della saga JRPG nata nel 1987 su Nintendo Entertainment System è quindi realtà. Per il momento abbiamo ricevuto poche informazioni a riguardo, dato che come detto dallo stesso Hori il titolo è ancora in sviluppo e ci sono parti ancora in prototipazione. Abbiamo però avuto la possibilità di vedere un primo teaser trailer che ci mostra un mood decisamente più dark per la serie.

Quel che ci lascia questo primissimo filmato di Dragon Quest 12 The Flames of Fate è il logo ufficiale del dodicesimo capitolo. Il teaser mette in contrapposizione il numero dodici in formato romano forgiato dalle fiamme di un drago, e dallo storico logo di Dragon Quest che sembra essere formato di solido ghiaccio. Per ora possiamo speculare solo su questo piccolo dettaglio che il primo trailer ufficiale di questo attesissimo titolo, anche se Hori si è lasciato sfuggire un’altra importante notizia.

Ebbene si, Dragon Quest 12 The Flames of Fate introdurrà nella serie un nuovo stile di combattimento, abbandonando presumibilmente il sistema classico a turni proposto fino al più recente undicesimo capitolo. Non sappiamo ancora in che modo combatteremo in Dragon Quest 12, ma il creatore della saga storica ha detto che per il momento il team si sta impegnando in una fase di prototipazione del combat system. Nessuna informazione su data di uscita e piattaforme, anche se Hori ha confermato di voler rilasciare il gioco simultaneamente in tutto il mondo.