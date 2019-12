Dragon Quest Builders 2: disponibile la demo per PC

In particolare, nel corso delle ultime ore la compagnia Square Enix ha reso disponibile la demo per PC di Dragon Quest Builders 2, attraverso la piattaforma di digital delivery Steam, in maniera completamente gratuita.

Jumbo Demo, questo il nome della demo del titolo, permetterà ai giocatori di saggiare tutte le nuove meccaniche di gameplay e di costruzione che caratterizzano questo nuovo capitolo. Inoltre, i progressi compiuti dai giocatori all’interno della Jumbo Demo potranno essere facilmente trasferiti sul gioco completo, una volta uscito.

Nella fattispecie la versione PC di Dragon Quest Builders comprende al suo interno i tre pack DLC che sono stati precedentemente pubblicati per la versione console, su PlayStation 4. In particolare, qualsiasi giocatore che acquisterà il titolo sulla piattaforma di digital delivery Steam entro il 6 gennaio 2020, avrà diritto a dei contenuti bonus speciali, tra cui il logo di Dragon Quest e la ricetta per l’erba medicinale ornamentale.

Per prenotare il titolo, sarà sufficiente raggiungere la pagina Steam a questo indirizzo. Dragon Quest Builders 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 10 dicembre nella sua versione per PC. Ricordiamo che la demo di Dragon Quest Builders 2 è attualmente disponibile anche per PlayStation 4. E voi, che ne pensate di questo gioco? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!