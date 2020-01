Dragon Quest Builders 2, gli sviluppatori stanno lavorando a qualcosa di completamente diverso

Dopo aver portato Dragon Quest Builders 2 su PlayStation 4, PC e Nintendo Switch, sembrerebbe proprio che il team dietro il titolo stia lavorando a qualcosa di completamente diverso rispetto al simpatico e riuscito spin-off della celebre saga. Non ci sarebbe quindi, a quanto pare, un Dragon Quest Builders 3 in arrivo, o, almeno, non nel prossimo futuro.

A riferire tale notizia è stato nientepopodimeno che Takuma Shiraishi, il producer del secondo capitolo, che durante un’intervista ha parlato a grandi linee dei piani futuri del proprio team.

Takuma Shiraishi ha infatti dichiarato: “Stiamo attualmente cominciando a lavorare su un titolo differente rispetto a Dragon Quest Builders. Per favore, vi preghiamo di aspettare un po’ di tempo prima dell’annuncio ufficiale.”

A quanto pare, quindi, qualcosa di decisamente interessante bolle in pentola presso Square Enix, ma non ci è purtroppo dato saperne di più allo stato attuale. L’unica cosa certa è quindi che un potenziale Dragon Quest Builders 3 non è per ora assolutamente nei pensieri del celebre publisher.

Nonostante il terzo capitolo non sia in lavorazione, il secondo episodio dello spin-off è comunque un titolo di tutto rispetto. Come riporta anche la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Pur restando immenso, e immutato, il potenziale creativo messo a disposizione dalla produzione di Square Enix, specialmente quando potrete realizzare i vostri progetti in libertà, la sensazione che si percepisce costantemente, giocando a Dragon Quest Builders 2, è quella di ritrovarsi di fronte a un prodotto ottimamente confezionato ma privo di un’identità ben definita.”