Dragon Quest Heroes: il director parla di un possibile terzo capitolo

Nell’oramai lontano 2015 uscì nei negozi Dragon Quest Heroes, particolare spin-off musou della celeberrima saga di Square Enix, seguito poco più di un anno dopo da un seguito. Nonostante il discreto successo sia a livello commerciale che di pubblico dei due titoli non si è però poi saputo più nulla di un eventuale e possibile terzo capitolo.

Proprio su tale argomento è recentemente intervenuto in un’intervista il director dei titoli Tomohiko Sho, che si è rivelato sorprendentemente aperto a tale possibilità.

Il director Tomohiko Sho ha infatti dichiarato: “Ovviamente si tratta di una proprietà intellettuale di Square Enix quindi non posso dire più di tanto ma ne abbiamo già parlato, ho chiesto loro di considerare l’idea di un terzo capitolo. Abbiamo parlato abbastanza di questo argomento ma l’aspetto principale è che tra il primo e il secondo capitolo sono stati fatti diversi miglioramenti quindi con un eventuale terzo episodio dovremo cercare di impressionare allo stesso modo i giocatori dei primi due capitoli. Questo è il principale ostacolo, non abbiamo ancora bene in mente come muoverci a riguardo”.

Ottime notizie per i numerosi fan dell’opera, che possono quindi continuare a sperare e sognare Dragon Quest Heroes 3. Nonostante la speranza resti quindi decisamente viva considerando le dichiarazioni di Sho ci sarà però da attendere decisamente molto prima di vedere qualcosa di questo possibile progetto.

Che ne pensate di questa notizia, avete giocato ai primi due capitoli di Dragon Quest Heroes? Vi piacerebbe vedere un terzo capitolo di questo particolare spin-off o secondo voi questo filone non ha più oramai nulla da dire? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti qui sotto!