In base a quanto recentemente riportato da Gematsu, sembra proprio che Square Enix si stia preparando per annunciate un nuovo capitolo della serie Dragon Quest, anche se momento la situazione non è chiara, dato che non ci sono dettagli specifici in merito. L’unica cosa che sappiamo, è che questo titolo sarà pubblicato il 18 gennaio alle 11:00 (fuso orario italiano), e che sarà un gioco mobile per iOS e Android.

Il sito ha inoltre confermato una presentazione, di questo nuovo progetto legato alla serie Dragon Quest, attraverso un evento specifico e dedicato su You Tube, al momento segnalato solamente in lingua Giapponese, senza nessun dettaglio aggiuntivo in termini di traduzione o adattamento per l’estero. Inoltre, è stato anche aperto un profilo Twitter dedicato al videogioco in cui sono state rilasciate tutte queste informazioni connesse con l’annuncio e la presentazione in arrivo a giorni.

Per adesso non conosciamo ancora nulla di questo nuovo Dragon Quest, non sappiamo su cosa baserà la sua narrazione, né tanto meno la sua struttura o genere. Non sappiamo se si tratterà di un prodotto ex novo oppure di un remake di qualche tipo, o magari di un porting dal passato della serie nel mondo del mobile (non sarebbe la prima volta).

Non ci resta, quindi, che attendere nuovi dettagli, nella speranza che Square Enix abbia in serbo qualcosa di inaspettato, magari un progetto specifico per il gaming mobile e non un porting proveniente da altre piattaforme. Anche se la serie di Dragon Quest, negli anni, ha saputo trovare nuova linfa vitale anche grazie alle varie “trasposizioni” sugli smartphone, è curioso notare come questo progetto sembri distaccarsi dagli altri capitoli, almeno nell’estetica di presentazione.

