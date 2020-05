Dragon Quest: annunciati tre nuovi giochi

Come anticipato a inizio mese da Square Enix, nella giornata di oggi 27 maggio avremmo ricevuto notizie riguardo ad un nuovo progetto videoludico ambientato nell’universo di Dragon Quest. Ciò che non potevamo immaginare,era che i progetti videoludici in cantiere negli studi della compagnia giapponese in realtà sono ben tre. Per Square non è ancora giunto il momento di parlare del dodicesimo capitolo principale della serie, bensì di festeggiare il ritorno dell’amata saga manga/anime di Dai la Grande Avventura con tre nuovi giochi.

Il primo di questi è Dragon Quest The Adventure of Dai Inifnity Strash, in uscita nel 2021 in Giappone su console non ancora meglio specificate. Il gioco si è presentato con un trailer di un minuto e mezzo dove abbiamo potuto vedere diversi scorci di gameplay, che risulta essere molto più action che JRPG, e gli iconici personaggi della serie manga e anime come: Dai, Pop e Maam.

Il secondo annuncio riguarda Dragon Quest The Adventure of Dai Tamashii no Kizuna (Bonds of Souls), un progetto che vedrà la luce su dispositivi mobile Android ed iOS sempre nel 2021. Questo titolo si presenta come un misto tra un gioco di ruolo con combattimenti a turni e un mobile game fatto di scontri su scontri per proseguire col livellare i propri personaggi del party. Infine è arrivato l’anncio di Dragon Quest The Adventure of Dai Xross Blade, titolo puramente arcade che esordirà nel prossimo autunno nelle sale giochi giapponesi.

Al momentro Square Enix non ha ancora specificato se questo trio di giochi sulla saga di Dai la Grande Avventura arriveranno anche in suolo europeo. Per queste informazioni ci tocca aspettare i prossimi appuntamenti comunicativi dedicati a questi nuovi progetti, incrociando le dita che il tutto possa arrivare anche in occidente. Cosa ne pensate di questi nuovi annunci dedicati a Dragon Quest?