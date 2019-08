Dragon Quest XI: la versione Switch conterrà una meccanica particolare

A quanto pare l'apprezzatissimo Dragon Quest XI prossimamente in arrivo su Nintendo Switch conterrà una curiosa ma simpatica meccanica inedita.

Tra poco più di un mese sbarcherà su Nintendo Switch uno dei titoli più apprezzati degli ultimi tempi, ossia quel Dragon Quest XI che tanto ha convinto e avvinto i giocatori su PC e PlayStation 4. Tale attesa versione per l’ibrida di casa Nintendo conterrà inoltre a quanto pare un’interessante e curiosa meccanica.

Square Enix ha infatti ben pensato di aggiungere un’ulteriore nuova opzione speciale, oltre a quelle già presenti nelle versioni PS4 e PC, dal nome “Townsfolk Talk Tripe“. Tale particolare funzionalità avrà un effetto a dir poco singolare: se attivata, infatti, i vari npc del gioco potranno tal volta ingannare il protagonista, riferendoli informazioni errate. Delle semplici bugie che metteranno ancora più pepe ad un’avventura già fantastica di suo.

Un esempio di costume della Definitive Edition

Del resto anche su Nintendo Switch il titolo di Square Enix promette veramente bene. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti:

“Dragon Quest XI Definitive Edition non è un semplice porting, è una versione fatta e finita per Nintendo Switch e per tutti quei giocatori appassionati della saga che ancora non hanno avuto il piacere di provare questo capolavoro, strizzando l’occhio al contempo a chi invece lo ha già finito su altre piattaforme e ha voglia di ritornare a rivivere Erdrea. Le nuove meccaniche legate alla velocizzazione dei combattimenti consentono di godere di Dragon Quest XI in mobilità in maniera più efficace, mentre la nuova modalità 2D promette di far rivivere il titolo di Square-Enix sotto una nuova veste. Se non avete mai giocato Dragon Quest XI e avete una Nintendo Switch, vi consigliamo vivamente di tenere sotto occhio questa versione, che promette di essere la più grande mai fatta per un Dragon Quest.”

Dragon Quest XI uscirà sull’ibrida di casa Nintendo il prossimo 27 settembre 2019. Lo acquisterete?