Complice l’annuncio del secondo capitolo, arrivato dopo dieci anni dall’ucita originale, Dragon’s Dogma ha trovato una nuova vita su Steam. Come riportato online, infatti, i giocatori PC hanno deciso di dare una seconda chance al gioco di casa Capcom, creato e ideato da Itsuno, ma non dipende solo dall’annuncio del secondo episodio, tutt’altro. Ci sono infatti una serie di fattori che hanno portato gli utenti del client Valve a riavvicinarsi al gioco e che hanno inciso tantissimo sul counter dei giocatori.

Partiamo dai numeri. Come riportato da SteamDB, Dragon’s Dogma ha appena toccato il suo picco di giocatori dopo anni. Non quello in assoluto, ma quello più alto delle ultime 24 ore. Ad avviare il gioco tra domenica e oggi ci sono stati infatti oltre 6.000 giocatori. Questo è dovuto sia all’annuncio del secondo capitolo, sia ai festeggiamenti per i dieci anni della serie. I fan più accaniti del gioco hanno quindi deciso di celebrare il ritorno di Itsuno e del suo team, oltre che il decennale della serie. C’è però un altro motivo per questo risultato ed è legato al costo del gioco.

Complice l’annuncio del secondo capitolo, Dragon’s Dogma è al momento disponibile su Steam per meno di 5 Euro. Si tratta di un’offerta irrinunciabile per tutti i giocatori PC, visto che su Steam è presente una delle versioni migliori del gioco, elogiata dalla critica specializzata e non solo. C’erano dunque tutti i fattori per cui si formasse una tempesta perfetta, che ha portato il titolo di casa Capcom a ottenere un nuovo livello di popolarità.

Dragon’s Dogma 2 è stato annunciato nella notte tra giovedì e venerdì. Il gioco non ha ancora una finestra di lancio, né si conoscono le piattaforme su cui arriverà. La speranza è che Capcom e il suo team di sviluppo possano rilasciare nuove informazioni in merito nel più breve tempo possibile.