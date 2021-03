Dreamcast: annunciato un nuovo gioco in uscita sulla console SEGA

Il concetto di generazioni videoludiche è sempre stato molto netto e ben delineato fin dagli albori del videogioco. Grazie ad un costante progresso tecnologico, ogni tot anni ci troviamo con nuovi modelli di console o aggiornamenti prestazionali di schede video, processori ecc. Quel che è curioso, però, è come a distanza di anni dal “pensionamento” di alcune console, ogni tanto qualche sviluppatore decide di far uscire qualche gioco del tutto nuovo, ed è questo il caso di Andro Dunos 2 in uscita prossimamente anche su Dreamcast.

La console SEGA protagonista dei primi anni 2000, non ebbe un grande successo in occidente, ma nonostante questo viene sempre ricordata con grandissimo affetto da tanti appassionati. L’ultima console casalinga del colosso giapponese ha nella sua libreria di titoli grandi classici come Sonic Adventures, Power Stone, Crazy Taxi, o i vari titoli sportivi Virtua Strikers e Virtua Tennis. Ora, nel 2021 si aggiungerà un nuovo gioco a questa fantastica ludoteca, ovvero Andro Dunos 2.

Il titolo è un sequel diretto dello shoot’em up Neo Geo che arriva ben 28 anni dopo il suo predecessore. Annunciato dai ragazzi di PixelHeart con un trailer su YouTube, Andro Dunos 2 si presenta come uno sparatutto su navicella dei tempi d’oro. Parliamo di un titolo sviluppato ex-novo ma che basa le proprie fondamenta su un genere che spopolava soprattutto nella generazione Dreamcast, e che ora è pronto a tornare proprio sulla storica console SEGA.

Andro Dunos 2 non uscirà solamente su Dreamcast, ma sarà disponibile nel corso dell’anno anche sulle console: Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Insomma, un titolo che possiamo definire tranquillamente cross-generazionale in arrivo su quattro console facenti parte di ben tre generazioni videoludiche totalmente differenti.