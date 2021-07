Dreamcast moddato diventa un vero e proprio mini PC da gaming

Il trend delle mini console sembra essersi affievolito dopo che negli ultimi anni le varie compagnie hanno realizzato una serie di console in miniatura per celebrare alcune delle piattaforme da gioco casalinghe che hanno fatto la storia. Raramente però si è parlato di mini PC, e a realizzarne uno molto particolare ci ha pensato un grande appassionato del Dreamcast. La console SEGA è stata molto bistrattata in occidente, ma ha una lunga schiera di fan che adorano quella che è stata a tutti gli effetti l’ultima console prodotta dal colosso giapponese.

Nel corso degli anni i modder si sono divertiti a trasformare varie console in dei veri e propri PC portatili. Tra questi esperimenti, in passato abbiamo visto moddare console storiche come Gamecube e Xbox One, ma ora è arrivato anche il turno del SEGA Dreamcast. Le specifiche di quest’ultima build creata si allontanano dall’architettura della console SEGA, trasformando la piattaforma in un PC da gioco.

A causa di uno spazio limitato per adattarsi alla migliore scheda grafica possibile, il modder ‘Temujin123’ ha optato per un processore AMD Ryzen 5 Pro 4560G, inserito in una minuscola scheda madre Mini-STX ASRock. Nel Dreamcast moddato sono stati inseriti anche 16 GB di RAM DDR4 Crucial Ballistix, insieme a tre SSD per l’archiviazione. Per permettere alla configurazione di mantenere basse le temperature, invece, è stato utilizzato uno dei migliori dissipatori per CPU disponibili: l’NH-L9a a basso profilo di Noctua.

È possibile notare come anche le porte per i controller siano state aggiornate con quattro ingressi USB. Sul canale YouTube del modder è possibile guardare anche un video (che trovate poco qua sopra) in cui viene mostrato nel dettaglio il processo di trasformazione della console SEGA in un mini PC.