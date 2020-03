Dreams: iniziata la beta del programma che consente di guadagnare con le creazioni

Dreams è sicuramente una delle esclusive per PlayStation 4 più interessanti ed originali che ci siano all’interno del parco titoli della console Sony. A partire dalla fase di accesso anticipato del titolo sviluppato da Media Molecule, i giocatori hanno dimostrato quanto siano sconfinate le possibilità di creazione all’interno di quello che non è solamente un videogioco, ma un vero e proprio tool di creazione ludica.

Fino ad oggi, i giocatori hanno dato vita alle loro immaginazioni solo per divertimento, ma stando a Media Molecule i lavori di questi creativi potrebbe fruttargli molto più di qualche complimento da parte dei vari utenti che si imbattono per curiosità nelle loro opere. Grazie a un servizio, che è attualmente in fase di beta, sarà possibile infatti guadagnare proprio grazie a ciò che viene creato all’interno di Dreams.

Questo servizio è disponibile attualmente solo per tutti coloro che hanno partecipato all’accesso anticipato di Dreams e hanno più di 18 anni. Inoltre serve portare a termine per interno il proprio progetto e deve essere completamente praticabile per ottenere l’approvazione del servizio di valutazione e ottenere un guadagno da esso. Media Molecule ha inoltre dichiarato che i creatori manterranno i diritti delle proprie creazioni.

Vi ricordiamo che Dream è già disponibile all’acquisto in esclusiva su PlayStation 4. Molto probabilmente con l’avvento di questo servizio al momento in fase di beta, potrebbe cambiare il modo in cui i videogiocatori andranno a progettare i propri contenuti da qui al futuro. Cosa ne pensate di questo servizio che consente di guadagnare tramite le proprie creazioni in Dreams?