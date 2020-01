Dreams sarà la seconda esclusiva PlayStation ad arrivare su PC?

Nella serata di ieri Jason Schreier, noto giornalista e insider dell’industria, ha affermato che Horizon Zero Dawn arriverà su PC entro la fine del 2020. Parliamo dell’esclusiva PlayStation 4 sviluppata da Guerrilla Games (precedentemente autori di Killzone). Si tratta di informazioni che erano già circolate tempo fa tramite un giornalista russo, ma Schreier è una fonte più affidabile. Pare però che non si tratti dell’unica esclusiva in arrivo su PC: Dreams sembra il secondo candidato.

Il rumor è partito dal giornalista di Eurogamer.net Tom Phillips che ha affermato, tramite Twitter: “Horizon sarà seguito da altri, non dovete Sognare troppo per indovinare. Ma Xbox è già ben posizionata per quanto riguarda il rilascio di giochi su PC ed è interessata a esplorare Switch…“. Il riferimento al “Sognare”, in inglese to Dream, è ovviamente al gioco di Media Molecule.

Dreams è attualmente disponibile in formato Accesso Anticipato su PlayStation 4 e sarà rilasciato in forma completa il 14 febbraio 2020. Al D1 verranno aggiunti nuovi contenuti, su tutti la modalità storia con i livelli creati dagli sviluppatori; verranno però ampliati anche gli strumenti di creazione.

Ovviamente si tratta solo di un rumor: la fonte, però, è di quelle credibili; potrebbe trattarsi di una ragionata supposizione oppure potrebbe essere un’informazione ottenuta da un insider noto al giornalista. Purtroppo per ora non possiamo saperlo: di certo dare accesso a un gioco come Dreams (di alta qualità, ma di nicchia) all’ampissimo pubblico PC potrebbe essere una mossa vincente per creare un’enorme comunità di creativi che si supportano a vicenda.